Duitse huizenprijzen in vrije val

Waar de huizenprijzen in Nederland tot op heden vrij stabiel blijven, dalen ze bij onze oosterburen wél fors. Na twaalf vette jaren voor de huizenbezitters, waarin de waarde op jaarbasis elk kwartaal steeg, is sinds de tweede helft van 2022 de klad er ingekomen. En nu gaat het hard.

In het tweede kwartaal van 2023 zijn de Duitse huizenprijzen 9,9% gedaald ten opzichte van een jaar eerder, en het derde kwartaal maakte het met -10,2 procent nog bonter. Sinds het begin van de metingen in 2000 is de waarde van Duitse woningen niet zo snel verdampt, meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis.

De vraag naar woningen staat sterk onder druk door de gestegen hypotheekrente. Niet alleen kopers hebben daar last van, maar ook huizenbezitters waarvan de rentevrije periode afloopt.

Vooral in de grote steden als Berlijn, München en Hamburg zakken de prijzen flink in. De prijsdaling is in minder dichtbevolkte gebieden wat minder sterk. Ook het aantal bouwvergunningen daalt hard. Door hogere kosten zijn huizenbouwers terughoudender geworden met nieuwe projecten.