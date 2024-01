Oxfam: vermogen rijkste vijf mannen sinds 2020 verdubbeld

Het vermogen van de rijkste vijf personen op aarde is sinds 2020 verdubbeld, berekende Oxfam in een nieuw rapport. Volgens de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking tekent die forse stijging van hun rijkdom de toenemende ongelijkheid in de wereld. Doordat de lonen van veel mensen geen gelijke tred hielden met de inflatie, zijn volgens Oxfam tegelijkertijd 5 miljard mensen er in koopkracht op achteruitgegaan. De organisatie noemt de cijfers in een nieuw rapport ter gelegenheid van de bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos. Oxfam rekent voor dat 's werelds rijkste vijf mannen van een gezamenlijk vermogen van 405 miljard dollar naar 869 miljard dollar gingen. Het ging op de peildatum in november vorig jaar om Elon Musk (Tesla), Bernard Arnault en familie (LVMH), Jeff Bezos (Amazon), Larry Ellison (Oracle) en Warren Buffett (Berkshire Hathaway). Naast de explosief gestegen vermogens van de rijkste vijf mannen ter wereld, is ook het gezamenlijk vermogen van alle miljardairs in de wereld hard gestegen. Zij zagen hun rijkdom sinds 2020 stijgen met 34 procent, oftewel 3,3 biljoen dollar. De rijkste 1 procent ter wereld bezit 59 procent van alle financiële activa, zoals aandelen, obligaties of spaargeld. Oxfam noemt meerdere oorzaken achter de groeiende ongelijkheid. Zo lukt het de grootste bedrijven ter wereld om steeds meer andere ondernemingen in te lijven of een groot deel van de markt te veroveren. Daarmee groeit ook hun macht om bijvoorbeeld de prijzen te verhogen zonder al te grote gevolgen voor hun concurrentiepositie. Die hogere prijzen voelen consumenten weer in hun portemonnee. De organisatie wijst bijvoorbeeld op de grote marktmacht van techspelers als Google, Facebook en Amazon. Maar bijvoorbeeld ook farmaceutische bedrijven of zadenverkopers klonteren steeds meer samen tot enkele zeer machtige spelers. Veel van 's werelds grootste bedrijven, zoals supermarktconcern Walmart, zijn daarnaast voor een groot deel in handen van een of enkele miljardairs. Doordat hoge winsten via dividenduitkeringen bij hen terechtkomen, profiteren zij volgens Oxfam Novib het meest van economische groei. Daarnaast wordt vermogen vaak minder zwaar belast dan inkomsten uit arbeid, wat de ongelijkheid alleen maar verder aanjaagt. Volgens de organisatie groeit met het vermogen bovendien de politieke invloed van de superrijken, waarmee ze bijvoorbeeld voor gunstigere belastingregels kunnen lobbyen.