Corendon werkt aan eigen treindienst

Corendon wil het spoor op. De touroperator onderzoekt de mogelijkheden voor een eigen treinverbinding tussen Schiphol en de Brusselse luchthaven Zaventem, en kijkt ook naar een lijn met Düsseldorf, meldt De Telegraaf. Het gebrek aan vertrouwen in de toekomst van Schiphol speelt daarbij een rol.

"Het is de bedoeling dat de vakantie begint in de trein", zegt topman Atilay Uslu tegen de krant. Hij benadrukt dat de plannen nog niet rond zijn, maar dat er wel aan gewerkt wordt. Toch heeft hij een duidelijk beeld hoe zijn eigen trein eruit zou moeten zijn. Namelijk in de traditionele Corendonkleuren en met het logo erop. Aan boord moeten mensen het gevoel hebben dat hun vakantie aan boord begint, bijvoorbeeld met een cocktailrijtuig.

"We willen vanuit België de reizigers naar Schiphol kunnen brengen in verband met onze vluchten vanaf Amsterdam naar Curaçao", legt Uslu uit. Na een reis naar het eiland, kunnen ze dan ook de trein terug pakken.