Huurprijzen vrije sector op recordhoogte door schaarser aanbod

De gemiddelde huurprijs van een woning in de vrije sector is in de laatste maanden van 2023 met ruim 8 procent verplicht op jaarbasis. gecombineerd komt de landelijke vierkantemeterprijs volgens woningplatform Pararius voor het eerst boven de 18 euro uit. Het platform schrijft de huurstijging toe aan het steeds schaarsere aanbod in de vrije sector. Die woningen verdwijnen in toenemende mate naar de koopmarkt.

Bestond het koopaanbod in het derde kwartaal nog voor 7 procent uit voormalige huurwoningen, in het vierde kwartaal was dat al bijna 8 procent. "De toenemende verschuiving van huur- naar koopwoningen, die al geruime tijd door de markt werd gevoeld, leidt tot een verdere verkleining van het toch al schaarse huuraanbod in de vrije sector", stelt Pararius-directeur Jasper de Groot.

Tegelijkertijd neemt het totaal aantal beschikbare huurwoningen in de vrije sector sterker af. Dat aanbod daalde volgens Pararius in de laatste drie maanden van 2023 met bijna 16 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Huurders van een woning in de vrije sector betaalden gemiddeld 18,01 euro per vierkante meter, tegen 16,59 euro in het laatste kwartaal van 2022. "Wat we hier zien is dat in een markt van vraag en aanbod de huurprijs wordt gestimuleerd als het huuraanbod eindigen", legt De Groot uit.

Pararius keek naar de gemiddelde vierkantemeterprijzen in de vijf grote steden en zestig zestig plaatsen. Daaruit kwam naar voren dat de huurprijzen in factor vier van de vijf en bijna 80 procent van de steden is bevestigd. De verrassende stijging stijging zag Pararius in Deventer, met gemiddeld bijna 19 procent. In de grote steden steeg de gemiddelde huurprijs het meest in Den Haag, met 8,4 procent; in Eindhoven daalde de huurprijs met 1,4 procent.

Volgens het woningplatform kan het grotere aanbod koopwoningen positief uitpakken voor starters op de woningmarkt. Maar volgens De Groot is de werkelijkheid complexer. Zo is de huurmarkt in de vrije sector acht keer kleiner dan de koopmarkt, stelt hij. En daar komt bij dat veel starters moeilijk een koopwoning kunnen financieren. "Starters zijn dan aangewezen op de vrije sector huurmarkt, waar het aanbod terugloopt en de huurprijzen daardoor sterk stijgen."