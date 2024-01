Ziekteverzuim daalt in 2023 voor het eerst in negen jaar

Het jaarlijkse gemiddelde ziekteverzuim is in het afgelopen jaar voor het eerst sinds 2014 gedaald. In 2023 kwam het verzuimpercentage uit op 4,6 procent tegen 4,7 procent in 2022. Dat meldden arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor zo'n 1 miljoen werknemers.

Na een aantal jaren waarin corona veel impact had op het verzuim, is het volgens de arbodienstverleners nu het moment om de aandacht weer te verleggen naar het voorkomen dat medewerkers uitvallen. Volgens Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare, keerden in 2023 de gebruikelijke seizoenstrends in verzuim terug. "De stevige stijging van de afgelopen jaren, lijken we daarmee achter ons te laten. Met de juiste inzet van middelen kunnen we die daling proberen vast te houden. Door alert te zijn op stressgerelateerde klachten kan langdurend verzuim worden voorkomen of verkort."

De stijgende trend van langdurend verzuim door psychische klachten zette in 2023 wel door. Voor 2024 blijft het voorkomen van psychisch verzuim dan ook een belangrijk aandachtspunt. Ruim een op elke vijf verzuimdagen komt door klachten die verband houden met stress. "Werkgevers en medewerkers hebben hierin allebei een rol te vervullen", aldus Penders.

In december nam het aantal ziekmeldingen, mede door de kerstvakantie, af. Na de kerstvakantie nam het verzuim weer toe. Van een zogeheten 'Blue Monday-effect' rondom de derde maandag van januari is volgens Penders geen sprake. Maandag is wel de dag van de week waarop de meeste ziekmeldingen binnenkomen, met als hoogtepunt in 2023 op maandag 11 december. In het overzicht van maandagen met de meeste ziekmeldingen van afgelopen jaar staat Blue Monday op plaats 22.