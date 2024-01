Zo veel kost een kind krijgen écht

We krijgen te weinig kinderen om de bevolking op peil te houden. Om niet te krimpen hebben we immigratie nodig en dat vindt niet iedereen fijn.

Maar een kind krijgen is behoorlijk duur.

Het Nibud heeft berekend dat de kosten van een kind dat opgroeit in een gezin met een gemiddeld inkomen tot en met de basisschool ruim € 50.000 kost. Daar komt in de middelbare schooltijd (12 tot 18 jaar) nog eens een kleine € 30.000 bij.

Deze kosten zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

, zoals de kosten van de zwangerschap, bevalling, kraamzorg en het inrichten van de babykamer. Deze kosten bedragen gemiddeld € 3.000 tot € 5.000. Doorlopende kosten, zoals de kosten van kinderopvang, kleding, eten, drinken, vervoer, vakanties en hobby's. Deze kosten bedragen gemiddeld € 250 tot € 300 per maand.

De exacte hoogte van de kosten hangt af van verschillende factoren, zoals het gezinsinkomen, de woonsituatie, de leeftijd van het kind en de keuzes die het gezin maakt. Zo kost kinderopvang in Amsterdam gemiddeld € 8,50 per uur, terwijl dit in een kleinere plaats rond de € 6,00 per uur is.

Een kind krijgen kan dus een grote financiële impact hebben. Het is daarom belangrijk om hier goed over na te denken voordat je een kind krijgt. Het Nibud heeft een handige rekentool waarmee je kunt berekenen wat de kosten van een kind voor jou zouden zijn.

Hier zijn enkele tips om de kosten van een kind te verlagen: