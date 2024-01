De échte reden waarom Jordan Henderson bij Ajax gaat voetballen

Ajax heeft zich versterkt met de Engelse topvoetballer Jordan Henderson (33). De 81-voudig international koos afgelopen zomer voor een lucratieve deal bij Al-Ettifaq, waar ook Georginio Wijnaldum onder contract staat. Maar hij kon niet aarden in Saoedi-Arabië, en zocht naar een manier om dichter bij huis te gaan voetballen, zonder in Groot-Brittannië 45 procent belasting te betalen over de vele miljoenen oliedollars die hij binnenhengelde in het afgelopen halfjaar. En toen kwam Ajax op zijn pad.

De oud-aanvoerder van Liverpool zou een salaris van zo'n 400.000 euro per week hebben gekregen bij Al-Ettifaq. Om over een tekenbonus en andere vergoedingen nog maar te zwijgen. Wanneer hij nu weer in Groot-Brittannië zou gaan voetballen, dan krijgt hij een gepeperde rekening van de Engelse belastingdienst. Erik Jan Peffer, fiscaal expert voor topsporters, legt in De Telegraaf uit hoe het zit.

Nul procent inkomstenbelasting

“Omdat Henderson in het Engelse belastingjaar 2023/2024, dat loopt van april tot april, in Engeland woonde, is hij daar in principe belastingplichtig over zijn wereldwijde inkomen t/m 5 april 2024. Ook over buitenlands inkomen. Maar omdat hij migreerde om fulltime buiten Engeland te gaan werken, profiteerde hij van een uitzonderingsregel. Daardoor is zijn Arabische inkomen na migratie niet meer belast in Engeland. En dat is gunstig, want in de Emiraten betaalde hij 0 procent inkomstenbelasting.”

Hier zit wel een voorwaarde aan vast: doe je een beroep op deze uitzonderingsregel, en keer je in hetzelfde belastingjaar of het daaropvolgende belastingjaar terug, dan moet er alsnog inkomstenbelasting over belastingjaar 2023/2024 betaald worden in Engeland over zijn wereldinkomen. “Als Henderson vóór 6 april 2025 dus weer in Engeland gaat wonen, moet hij over al zijn Arabische salaris ineens alsnog 45 procent belasting in Engeland aftikken”, zegt Peffer.