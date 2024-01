Door Rusland gesteunde hackers breken in bij Microsoft

Een groep hackers die steun krijgt van Rusland is erin geslaagd in te breken bij Microsoft. De zakelijke e-mailaccounts van "een deel van de top van het bedrijf" en van "een klein aantal andere medewerkers" zijn gehackt, meldde Microsoft vrijdagavond laat in een verklaring.

De hackers hebben e-mails en documenten buitgemaakt. Volgens Microsoft zit Midnight Blizzard achter de inbraak, een beweging die volgens de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten is verbonden met de Russische geheime dienst en al eens eerder toesloeg bij Microsoft.

Microsoft ontdekte de hack ruim een week geleden en is momenteel bezig om oude systemen aan te passen. Het bedrijf is nog bezig om gehackte medewerkers op de hoogte te stellen. Personeel dat zich bezighoudt met cyberveiligheid en juridische zaken is ook slachtoffer geworden. Klanten van Microsoft zijn niet gehackt, ook de systemen voor kunstmatige intelligentie (AI) zijn niet getroffen.

Midnight Blizzard is ook wel bekend als Nobelium. De groep zat volgens Microsoft ook achter de SolarWinds-hack in 2020. Toen werd het bedrijf, samen met Amerikaanse overheidsinstanties zoals een kernwapenagentschap, getroffen door een hack van die groep.