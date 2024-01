Dit zijn de 12 Nederlandse miljardairs (en hoe ze aan hun geld kwamen)

Er zijn momenteel 12 miljardairs in Nederland. Hier is de lijst van de 12 miljardairs in Nederland, hun vermogen en de bron van hun inkomsten:

Charlene de Carvalho-Heineken: 13,5 miljard euro - Heineken Frits Goldschmeding: 5,7 miljard euro - Randstad Holding Wim van der Leegte: 3,2 miljard euro - VDL Group Hans Melchers: 2,4 miljard euro - HAL Trust Arnout Schuijff: 2,2 miljard euro - Adyen John de Mol: 1,65 miljard euro - Talpa Network Adriaan Mol: 1,5 miljard euro - Adyen Marcel Boekhoorn: 1,4 miljard euro - Ramphastos Investments Joop van den Ende: 1,3 miljard euro - Stage Entertainment Ralph Sonnenberg: 1,2 miljard euro - Hunter Douglas Ben Mandemakers: 1,1 miljard euro - Mandemakers Groep Kommer Damen: 1,1 miljard euro - Damen Shipyards

Deze miljardairs hebben hun fortuin op verschillende manieren verdiend, zoals door het opzetten van bedrijven, het erven van familiebedrijven of het investeren in bedrijven.

De nummers 3 en 4 van de lijst zijn eind 2023 overleden. Hun vermogen zal dus in de nieuwe lijst van Forbes bij hun erfgenamen terecht komen.