Traditionele autobedrijven beven voor Chinese stekker-auto’s

Het kost de ET 5, een elektrische sedan van Nio , een Chinese autofabrikant opgericht in 2014, slechts vier seconden om vanuit stilstand naar 100 km/u te accelereren. Dat is min of meer hetzelfde als de Porsche Carrera, een Duitse sportwagen op benzine, geliefd bij adrenalinejunkies. Chinese elektrische voertuigen ( ev ’s) stellen nieuwe normen voor snelheid – zowel wat betreft hoe snel ze gaan als hoe snel ze zich over de hele wereld verspreiden. De Chinese straten zijn er al mee verstopt, schrijft de Economist. En als Chinese fabrikanten hun zin krijgen, zullen die van Amerika en Europa dat binnenkort ook krijgen. Een industrie die gewend is aan een kalme cyclus van marginale verbeteringen wordt met “China-snelheid” op zijn kop gezet, zegt Ralf Brandstätter, de baas van Volkswagen in het land.

Chinese bedrijven hebben een aantal voordelen ten opzichte van hun westerse concurrenten, waaronder:

Subsidies van de Chinese overheid: De Chinese overheid geeft miljarden dollars aan subsidies aan de elektrische auto-industrie, waardoor Chinese bedrijven hun producten goedkoper kunnen aanbieden dan westerse bedrijven.

De Chinese overheid geeft miljarden dollars aan subsidies aan de elektrische auto-industrie, waardoor Chinese bedrijven hun producten goedkoper kunnen aanbieden dan westerse bedrijven. Toegang tot een enorme binnenlandse markt: China is de grootste automarkt ter wereld, met een enorme bevolking die steeds meer overgaat op elektrische auto's. Dit geeft Chinese bedrijven een groot voordeel op het gebied van schaalvoordelen.

China is de grootste automarkt ter wereld, met een enorme bevolking die steeds meer overgaat op elektrische auto's. Dit geeft Chinese bedrijven een groot voordeel op het gebied van schaalvoordelen. Expertise op het gebied van batterijen: China is de wereldwijde leider op het gebied van de productie van lithium-ionbatterijen, een cruciaal onderdeel van elektrische auto's. Dit geeft Chinese bedrijven een voorsprong in termen van technologie en kosten.

Als gevolg van deze voordelen hebben Chinese elektrische auto's een sterke groei doorgemaakt. In 2023 waren Chinese bedrijven goed voor ongeveer 80% van de wereldwijde verkoop van elektrische auto's.

Deze trend is waarschijnlijk nog wel even door te zetten. De wereldwijde vraag naar elektrische auto's zal naar verwachting blijven groeien, en Chinese bedrijven zijn goed gepositioneerd om hiervan te profiteren.

Betekenis voor westerse autofabrikanten

Westerse autofabrikanten staan voor een aantal uitdagingen als gevolg van de opkomst van de Chinese elektrische auto-industrie. Ze zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe situatie om te kunnen concurreren.

Enkele mogelijke strategieën voor westerse autofabrikanten zijn:

Investeren in elektrische auto's: Westelijke autofabrikanten zullen moeten investeren in de ontwikkeling en productie van elektrische auto's om hun concurrentiepositie te behouden.

Westelijke autofabrikanten zullen moeten investeren in de ontwikkeling en productie van elektrische auto's om hun concurrentiepositie te behouden. Partnerschap aangaan met Chinese bedrijven: Westelijke autofabrikanten kunnen partnerschappen aangaan met Chinese bedrijven om toegang te krijgen tot de Chinese markt en de Chinese expertise op het gebied van batterijen.

Westelijke autofabrikanten kunnen partnerschappen aangaan met Chinese bedrijven om toegang te krijgen tot de Chinese markt en de Chinese expertise op het gebied van batterijen. De productie verplaatsen naar China: Westelijke autofabrikanten kunnen de productie van elektrische auto's verplaatsen naar China om te profiteren van de lagere kosten en de toegang tot de Chinese markt.

Het is nog te vroeg om te zeggen welke strategieën uiteindelijk het meest succesvol zullen zijn. Wel is duidelijk dat westerse autofabrikanten zich zullen moeten aanpassen aan de nieuwe situatie om te kunnen concurreren met de Chinese bedrijven.