Inflatie loopt op als onrust Rode Zee aanhoudt, denkt verzekeraar

De onrust in de Rode Zee drijft de inflatie dit jaar op als schepen ook de komende maanden nog niet veilig kunnen doorvaren. Het vervoeren van containers over zee is veel duurder geworden sinds de aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen en dit zorgt volgens kredietverzekeraar Atradius voor beperkte verdere prijsstijgingen in winkels.

Volgens Atradius is containervervoer sinds november ruim 300 procent duurder geworden, onder meer doordat rederijen uit veiligheidsoverwegingen ervoor kiezen om om te varen via de zuidelijke punt van Afrika. Dit kost meer dagen en daardoor ook meer geld. Door het omvaren kan ook het aantal beschikbare schepen uiteindelijk met 20 procent dalen, waardoor de vertragingen en prijsstijgingen verder toenemen.

Als de belangrijke Rode Zee maanden gesloten blijft, valt de wereldwijde inflatie dit jaar volgens de kredietverzekeraar 0,7 procentpunt hoger uit dan eerder werd gedacht. Met die tegenvaller zou de inflatie alsnog dalen van 6 procent vorig jaar naar 4,8 procent dit jaar, terwijl eerder werd uitgegaan van een stijging van het prijspeil met 4,1 procent in 2024.

Straat van Hormuz

Volgens Atradius is de invloed van de situatie op de Rode Zee op de inflatie beperkt, zeker vergeleken met de impact van de verstoringen in de scheepvaart tijdens het herstel van de coronacrisis. De vraag naar producten was toen veel groter, waardoor de verstoringen voor grotere problemen zorgden en de prijzen verder stegen.

Ook zijn de olieprijzen vooralsnog niet omhooggegaan door de onrust, terwijl deze doorgaans een belangrijke aanjager zijn van wereldwijde prijsstijgingen. De meeste olie vanuit het Midden-Oosten kan echter nog gewoon naar andere delen van Azië, waardoor olie nog niet duurder is geworden. Dit zou waarschijnlijk veranderen als Iran zich in het conflict mengt, omdat dan de Straat van Hormuz als belangrijk olieknooppunt geblokkeerd zou kunnen raken.

De aanvallen van de Houthi's zijn een reactie op de bombardementen van Israël in de Gazastrook. Volgens Atradius is de enige oplossing voor het conflict in de Rode Zee dan ook een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. "De dreiging van de Houthi's zal waarschijnlijk boven de markt blijven hangen voor de duur van de Gaza-oorlog. We weten op dit moment alleen nog niet hoe groot die dreiging uiteindelijk zal blijken te zijn", zegt Atradius-econoom Niels de Hoog.