Beurzen New York zetten opmars naar nieuwe recordstanden door

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag opnieuw met winst gesloten, waarbij de Dow-Jonesindex en brede S&P 500 nieuwe recordstanden op de koersenborden hebben gezet. De stemming onder beleggers op Wall Street werd wederom vooral gesteund door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar de rente gaat verlagen. De Dow steeg 0,4 procent tot 38.001,81 punten. Daarmee sloot de Dow voor het eerst boven de grens van 38.000 punten. De S&P 500 won 0,2 procent tot 4850,43 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,3 procent vooruit tot 15.360,29 punten. Voor handelaren in New York komt er een drukke week aan met cijfers van onder meer streamingdienst Netflix, levensmiddelenconcern Procter & Gamble, elektrische autofabrikant Tesla en chipproducent Intel. Ook wordt uitgekeken naar een Amerikaans inflatiecijfer en naar de persoonlijke bestedingen in december die vrijdag worden bekendgemaakt. Die cijfers spelen een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Boeing Boeing stond opnieuw in de belangstelling. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft maatschappijen opgeroepen om ook vliegtuigen van het type 737-900ER van Boeing te inspecteren op loszittende onderdelen in het deurpaneel. De waarschuwing volgt op een eerder inspectieverzoek bij de 737 MAX 9. Van dat type toestel raakte eerder een deurpaneel los tijdens een vlucht. Het aandeel Boeing ging licht omlaag. Macy's won 3,6 procent. De warenhuisketen heeft het overnamebod van 5,8 miljard dollar van investeerders Arkhouse en Brigade Capital afgewezen. Winstwaarschuwing De grote handelaar in landbouwproducten Archer-Daniels-Midland dook ruim 24 procent in het rood. Het bedrijf heeft zijn financieel directeur met verlof gestuurd en een winstwaarschuwing gegeven in verband met een onderzoek rond boekhoudkundige praktijken. Biotechnoloog Gilead Sciences verloor meer dan 10 procent na een tegenvaller met testen van een middel tegen longkanker. De euro was 1,0885 dollar waard, tegen 1,0889 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent duurder op 74,19 dollar. Brentolie steeg 1,6 procent in prijs tot 79,84 dollar per vat.