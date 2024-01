Gasprijzen en stroomprijzen dalen sterk, ‘de energiecrisis is voorbij’

De gasprijzen blijven dalen en de prijs is op weg naar de 25 euro per megawatt-uur, niet ver boven het langjarig gemiddelde voor de crisis, die werd veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Dat voorspelt het Financiele Dagblad.

De handel z maakt zich niet druk om de geopolitieke onrust in het Midden-Oosten. Ook om mogelijke verstoringen van de lng-uitvoer vanuit de Russische Oostzeehaven Oest-Loega — na een vermoedelijke Oekraïense droneaanval — wordt niet gemaald. ‘De energiecrisis is voorbij’, concludeerde de Zwitserse zakenbank Julius Baer eind vorige week in een rapport.



‘De Europese gasmarkt lijkt het risico te negeren dat de oorlog tussen Israël en Hamas escaleert in een regionaal conflict’, stelt analist Patricio Alvarez van Bloomberg Intelligence in een notitie. De onverschilligheid wordt volgens hem mogelijk gemaakt door robuust gevulde opslagvoorraden, een ruim aanbod en een zwakke industriële vraag.

Het neerzetten van recordhoeveelheden duurzame energie-installaties vorig jaar in Europa betaalt zich nu uit.

‘Europa heeft zich met succes aangepast aan een wereld zonder een materiële Russische bevoorrading’, schreef Julius Baer.