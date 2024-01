ASML dreigt Nederland te verlaten als asielplannen NSC en PVV doorgaan

De formerende partijen overwegen om het aantal migranten in te perken, waaronder ook internationale studenten. Peter Wennink, de CEO van chipmachinemaker ASML, is daar helemaal niet blij mee. "Als we de mensen hier niet kunnen krijgen, dan wel in Oost-Europa, Azië of de VS. Dan gaan we daar naartoe." Dat zegt hij in het RTL Z-programma Z360.

Wennink is verbolgen over het feit dat het nieuwe kabinet mogelijk een rem zet op de bevolkingsgroei van Nederland en dat daarbij het aantal buitenlandse studenten ook onder de loep ligt. Recent werd, mede op initiatief van NSC, het belastingvoordeel voor expats al versoberd.

"Je moet goed begrijpen als je dit soort dingen voorstelt, dat je dan ook begrijpt wat de consequenties zijn", zegt Wennink, die in april het CEO-stokje doorgeeft. "Dat betekent dat als we de mensen hier niet kunnen krijgen, dan krijgen we de mensen elders en dan verplaatsen we de activiteiten naar elders", zegt hij. "Zo simpel is het."