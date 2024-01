Zin in een stedentrip? Deze steden zijn goedkoper te bezoeken met de trein dan het vliegtuig

Heb je een mooie stedentrip op het oog, maar nog geen vliegticket geboekt? Er zijn verrassend veel Europese steden waarbij je goedkoper uit bent door met de trein te reizen. Consumentenplatform Radar heeft de trein- en vliegprijzen van elf populaire bestemmingen uitgelicht.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid bracht in oktober 2023 het huidige spoor- en vliegaanbod in kaart. Ze zetten de verschillende vanafprijzen voor een retourticket op een rij, waarbij ze zes weken voor de reisdatum als leidraad namen.

De ticketprijzen en het aanbod flucteren uiteraard per periode, maar bij deze elf buitenlandse steden is de kans groot dat je per trein goedkoper uit bent. Wie weet duurt de reis van deur tot deur zelfs wel korter over het spoor; het is een stuk beter voor het milieu; prachtige landschappen trekken aan je voorbij; en je hebt sowieso meer been- en bewegingsruimte.

Je reist voor veertig euro met de trein naar Düsseldorf waar je 231 euro zou betalen voor een vliegticket naar de stad.

Voor 56 euro sta jij in Hannover en vlieg je voor 272 euro naar de stad.

Leg 58 euro neer en je bent met de trein in Brussel, vliegend zou dit je 233 euro kosten.

Voor 66 euro bezoek je Hamburg, maar vliegend kost je dit bijna het dubbele bedrag. Namelijk 120 euro.

76 euro en je kunt op-en neer naar Frankfurt, waar je vliegend 254 euro voor betaalt.

Voor negentig euro bezoek je München met de trein. Per vliegtuig kost je dit 246 euro.

Wie een bezoekje wil brengen aan Basel, betaalt tachtig euro voor een treinreis en 136 euro voor een vliegreis.

Voor Berlijn betaal je een vanaf prijs van tachtig euro met de trein en 97 euro voor een bezoekje met het vliegtuig.

Ook Kopenhagen kost je 114 euro met de trein en 142 euro met het vliegtuig.

Voor Parijs ben je 120 euro kwijt voor een treinreis en 182 euro voor een vliegticket.

Wie Birmingham wil bezoeken betaalt 202 euro voor een treinticket en 216 euro voor een retour met een vlucht.