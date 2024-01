Zonnepanelen zakken nog steeds hard in prijs, maar verschillen zijn groot

De markt voor zonnepanelen is ingestort, maar niet overal is het goedkoop. Het loont dus de moeite om meerdere offertes op te vragen. Dat is wat platform Doe Duurzaam deed en de gemiddelde aanbieder kwam uit op 3840 euro voor 10 panelen met een vermogen van 400 wattpiek.

Dat is dus nog een stuk goedkoper dan de 5000 euro die je in december gemiddeld betaalde voor tien panelen inclusief installatie en omvormer. Een jaar eerder moest je nog 7500 euro afrekenen, aldus Milieu Centraal.

Maar zoals gezegd: de verschillen zijn groot: de duurste installateur van de 46 die Doe Duurzaam onderzocht, rekende 1,53 euro per wattpiek, de goedkoopste 0,66 euro, het gemiddelde kwam uit op 0,96 euro, terwijl Milieu Centraal in december nog gemiddeld 1,25 euro per wattpiek rekende. Dat scheelt dus duizenden euro's op tien zonnepanelen.

Danny Oosterveer, onderzoeker bij Doe Duurzaam, zag dat Milieu Centraal in december al op een extreem lage prijs uitkwam. "Tegelijkertijd hoorden wij veel verhalen over uitpuilende magazijnen met zonnepanelen die niet verkocht worden, en installateurs die failliet gingen. Daardoor dachten wij: het kan niet anders dan dat die cijfers verder moeten gaan dalen", zegt hij bij RTL Nieuws.