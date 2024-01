ECB vindt het nog te vroeg om te praten over renteverlaging

De beleidsbepalers bij de Europese Centrale Bank (ECB) vinden het nog "prematuur" om te praten over een renteverlaging. Volgens ECB-president Christine Lagarde komen de komende tijd nog zoveel nieuwe gegevens binnen die relevant zijn voor een besluit over de rente. Daarom wil de bank zich volgens haar niet vastpinnen aan een datum. De Française benadrukte donderdag na het rentebesluit van de ECB dat een volgende rentestap afhankelijk is van hoe bijvoorbeeld het prijsniveau in de eurozone zich blijft ontwikkelen. Ook belangrijk zijn nieuwe gegevens over de lonen. Een besluit over een renteverlaging is dus "data-afhankelijk, niet datumafhankelijk", aldus Lagarde. De ECB besloot, zoals alom was verwacht, om de rente in de eurozone te handhaven op het huidige hoge niveau van 4 procent. De ECB begon in 2022 met het in rap tempo opvoeren van de rente om de hoge inflatie te bestrijden. Maar de laatste renteverhoging dateert alweer van september vorig jaar. Nu de inflatie niet meer zo hoog is als voorheen, is de grote vraag wanneer de rentetarieven van de centrale bank weer omlaag mogen. De hogere rente remt namelijk de economische groei. Verschillende ECB-bestuurders lieten onlangs al doorschemeren dat een renteverlaging later dit jaar tot de mogelijkheden behoort. Maar daarvoor is het onder meer wel belangrijk dat de loonstijging afzwakt, zodat hogere lonen de inflatie niet extra kunnen aanjagen.