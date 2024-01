KLM stopt met nachtelijke passagiersvluchten op Schiphol

KLM voert vanaf eind maart 's nachts geen passagiersvluchten meer uit op Schiphol. Het gaat om een maatregel die de luchtvaartmaatschappij eerder aan minister Mark Harbers (Infrastructuur) had beloofd om geluidshinder voor omwonenden te verminderen.

Met de ingang van de zomerdienstregeling vertrekken of arriveren tussen middernacht en 06.00 uur geen passagiersvluchten van KLM op Schiphol, meldt de maatschappij na berichtgeving van de site Luchtvaartnieuws. In de praktijk komt het erop neer dat vier intercontinentale vluchten niet tussen 05.00 en 06.00 uur landen op de luchthaven, maar later in de vroege ochtend.

De ingreep betekent nog lang niet het einde van nachtvluchten op Schiphol. Onder andere budgetmaatschappij Transavia, ook onderdeel van Air France-KLM, is vooralsnog van plan in de nacht of vroege ochtend te vertrekken of te landen op Schiphol. Ook gaan er nog vrachtvluchten in de late of zeer vroege uren.

Krimp

Schiphol zelf presenteerde in april vorig jaar plannen om vluchten in de nacht zoveel mogelijk te weren, wat zou moeten leiden tot 10.000 minder nachtvluchten. Maar Harbers maakte in september bekend dat het aantal nachtvluchten van 32.000 naar 28.700 per jaar moest krimpen, wat tot verbazing bij de luchthaven leidde. Officieel geldt alles tussen 23.00 uur en 07.00 uur als nacht voor Schiphol.

Die doelstellingen voor nachtvluchten maakten deel uit van een plan om het aantal jaarlijks toegestane vluchten vanaf november te laten krimpen van 500.000 tot 452.500. Het is volgens Harbers "onwaarschijnlijk" dat die krimp van Schiphol er ook echt gaat komen in het najaar, want de Europese Commissie moet er nog een oordeel over vellen.