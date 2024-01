Klaas Knot pleit voor stop op glastuinbouw en vleesverwerkende industrie: ‘Baten wegen niet op tegen kosten’

President van De Nederlandsche Bank Klaas Knot heeft een duidelijk drieledig advies voor de formerende partijen: keer Europa de rug niet toe; beheers de overheidsuitgaven; en stop met vormen van economische activiteit waar onder de werkelijke kostprijs wordt geproduceerd.

“Maatschappelijke baten wegen niet op tegen kosten”

Hij legt in het NPO-programma Buitenhof uit wat hij met dit laatste punt bedoelt. Psycholoog Roos Vonk deelt de beelden op X en vat Knot zijn verhaal samen. “Nederland loopt tegen de grenzen van zijn eigen succes aan: in ruimte, energienet, koolstof, stikstof. Daarom: stop sectoren die onder de werkelijke kostprijs produceren, bijvoorbeeld vanwege te lage lonen, of die afhankelijk zijn van fossiele subsidies.”

Glastuinbouw, distributiecentra, vleesverwerkende industrie

“Dit speelt onder andere in de glastuinbouw, distributiecentra, vleesverwerkende industrie: in deze sectoren wegen de maatschappelijke baten niet meer op tegen de kosten, en ze leggen beslag op capaciteit die je kunt benutten voor sectoren die de Nederlandse economie en welvaart veel meer opleveren.”