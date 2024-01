‘Kilometervergoeding veel te laag’

Wie zakelijke kilometers rijdt met zijn eigen ogen kan van de fiscus een vergoeding krijgen van 23 cent per kilometer. Dat is veel te laag om de echte kosten te dekken. Tot die conclusie komt de Vereniging Zakelijk Rijders (VZR). De kilometervergoeding zou volgens de VZR dit jaar naar minimaal 35 cent per kilometer moeten.

Omdat een redelijke vergoeding per auto kan verschillen, heeft VZR samen met experts een normbedrag berekend. Voor een middenklasse auto (met een cataloguswaarde tussen de €20.000 en €40.000) komt het normbedrag neer op 35 cent. Voor een kleinere auto (tot €20.000) zou 26 cent volgens de vereniging reëel zijn, de duurste auto’s (boven €40.000) komt uit op 49 cent.

Het bedrag is een gewogen gemiddelde tussen de variabele kosten en de vaste kosten, plus een zogenaamde ’beschikbaarheidsvergoeding’. Dat is het bedrag dat werkgevers volgens VZR zouden moeten betalen aan de eigenaar van de auto.

In een enquête van VZR onder de eigen achterban geeft 87% van de zakelijk rijders aan dat ze een te lage vergoeding ontvangen van hun werkgever om de kosten te dekken. De vereniging adviseert mensen daarom om met hun werkgever om de tafel te gaan zitten om over het bedrag te onderhandelen.