Recordhoeveelheid natuurrampen en schade wereldwijd in 2023

De hoeveelheid natuurrampen en de economische schade als gevolg van klimaatverandering hebben in 2023 een recordhoogte bereikt, stelt onderzoeksbureau Aon. Bijna 400 incidenten zoals stormen, aardbevingen en overstromingen zorgden vorig jaar wereldwijd voor 380 miljard dollar (zo'n 350 miljard euro) aan schade. Ongeveer een derde van dat bedrag werd gedekt door verzekeraars.

2023 telde maar liefst 66 natuurrampen met een miljardenschade. Dat aantal was volgens de onderzoekers nog nooit zo hoog. Aardbevingen, zoals in Turkije en Syrië, veroorzaakten het afgelopen jaar de grootste economische schade, terwijl aanhoudende stormen in Europa en de Verenigde Staten de grootste kostenpost voor verzekeraars waren. Van alle natuurrampen blijven overstromingen voorlopig nog wel de duurste van deze eeuw.

Met 95.000 overleden slachtoffers was 2023 volgens de onderzoekers het dodelijkste jaar sinds 2010. In Europa leidden meerdere hittegolven tot dodelijke slachtoffers. De hagelbuien en overstromingen in Italië van afgelopen zomer leidden tot bijna 5 miljard dollar aan verzekerde schade.

Afgelopen oktober voorspelde het KNMI in zijn klimaatscenario's voor Nederland dat er meer hete, droge zomers en natte winters komen met extreme temperaturen. Vooral in de steden wordt het warmer. Daarnaast gaan de zeespiegel en de temperatuur stijgen. In 2024 heeft Nederland inmiddels al drie stormen meegemaakt. Samen met de storm eind 2023 maakt dat vier stormen in het winterseizoen tot nu toe. De verwachting is dat de klimaatschade in Nederland de komende jaren verder oploopt.