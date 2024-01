Turbulente tijden op de beurs: “Grote kans op recessie”

De tijd van almaar stijgende beurskoersen lijkt voorbij. Financieel analist Jürgen Hanssens waarschuwt bij HLN voor de onzekere periode die eraan zit te komen.

"Er is de combinatie van de nog steeds hoge inflatie in Europa en de rentevoeten die op korte tijd zeer sterk zijn gestegen", begint hij. "We gaan van de ene crisis naar de andere en vaak beleven we zelfs meerdere crisissen op hetzelfde moment. Denk maar aan de pandemie, een vastgoedcrisis in China, de spanningen tussen China en de VS, een oorlog in Oekraïne, een energiecrisis, de hoogste inflatie in veertig jaar, een oplopende rente en dito overheidstekorten... Er is net een oorlog uitgebroken in Israël en het is maar de vraag hoe het conflict tussen China en Taiwan zal aflopen. Mocht de situatie daar exploderen, dan zullen de gevolgen voor de wereldeconomie en de financiële markten niet te overzien zijn.”

Hanssens denkt wel dat de inflatie in Europa langzaam zal afnemen. “Maar of die echt tot de 2 procent zal zakken, valt te betwijfelen. Daarvoor is er nog wel wat werk aan de winkel. De economische vertraging zal volgens mij steeds meer gaan wegen op de winstcijfers van bedrijven. Tal van bedrijven zijn de afgelopen jaren veel schulden aangegaan, gestimuleerd door de lage rentevoeten. Wanneer zij hun schulden vroeg of laat moeten herfinancieren, zal dat tegen een hogere rentevoet gebeuren. Dat zal ook weer verder doorwegen op de winstcijfers."

Recessie

De analist denkt bovendien dat we zijn aanbeland in een tijdperk van permanent hogere rentes. "De centrale banken zullen de rente op een bepaald moment waarschijnlijk wel weer laten zakken, maar ik zie die niet meer naar de extreem lage niveaus gaan die we het afgelopen decennium hebben gekend."

De kans op een recessie is ondertussen vrij groot. “De centrale banken hebben de rente in korte tijd zeer fors verhoogd en de impact daarvan op de economie laat zich typisch met vertraging voelen. Meestal wordt er uitgegaan van een time lag van twaalf à achttien maanden. De impact zal dus stilaan voelbaar worden."