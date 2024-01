IMF somberder over vooruitzichten Nederlandse economie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagt zijn groeivooruitzichten voor Nederland en andere Europese landen. Volgens de kenners van het fonds ging het in de laatste maanden van 2023 beduidend slechter met de economie dan voorzien. Daardoor komt het economisch herstel dit jaar en volgend jaar ook trager op gang.

Bij de laatste grote ramingen in oktober dacht het IMF nog dat Nederland vorig jaar 0,6 procent groei zou laten zien. Maar in een nieuwe schatting gaat het fonds slechts uit van 0,2 procent groei voor 2023. De raming voor 2024 was eerst 1,1 procent groei, maar dat is nu verlaagd naar een plus van 0,7 procent. Volgend jaar moet de Nederlandse economie dan weer 1,3 procent aantrekken. Maar ook dat is volgens het IMF ietwat somberder dan eerder voor mogelijk werd gehouden.

Voor andere Europese landen is het beeld min of meer hetzelfde. Zo zijn voor Frankrijk en Duitsland de ramingen eveneens verlaagd. Volgens het IMF kampte de eurozone vorig jaar nog met de naweeën van de eerder flink gestegen energieprijzen. Het consumentenvertrouwen was erg zwak en de industriële productie en investeringen hadden te lijden van de opgelopen rentes.

IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas spreekt voor de eurozone van een "uitdagend 2023", maar verwacht wel dat "de bedrijvigheid licht zal herstellen". In andere delen van de wereld heeft het IMF zijn ramingen juist verhoogd. Zo gaat het met de Amerikaanse economie beter dan eerder voorzien. Dat geldt ook voor Rusland, India en China.

De wereldeconomie als geheel trok volgens de nieuwste cijfers vorig jaar 3,1 procent aan, zal dit jaar met eenzelfde percentage groeien en volgend jaar trekt de mondiale groei waarschijnlijk aan naar 3,2 procent. Dat komt neer op een verbetering met enkele procentpunten vergeleken met de ramingen van oktober. Gourinchas stelt dat het ook weer de goede kant op gaat met de inflatie. Die daalt de laatste tijd harder dan verwacht.

De afname van de inflatie zou zelfs nog sneller kunnen gaan, denkt Gourinchas. "Vooral als de krapte op de arbeidsmarkt verder afneemt." Maar extra overheidsuitgaven zouden er ook zomaar voor kunnen zorgen dat de inflatie weer gaat aantrekken. Gourinchas wijst ook op de oorlog in het Midden-Oosten, wat tevens heeft geleid tot nieuwe problemen in de transportwereld. Veel schepen mijden de Rode Zee uit angst voor aanvallen van Houthi-rebellen en zijn daardoor veel langer onderweg. "Hoewel de verstoringen tot nu toe beperkt blijven, blijft de situatie onstabiel."