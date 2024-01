Brood, melk koffie: prijzen van veel artikelen in de winkel dalen

De boodschappen in de super worden nog amper duurder. De Rabobank denkt dat de boodschappenprijzen over 2024 1 à 2 procent hoger uitvallen dan in 2023.

Er zijn zelfs veel producten die goedkoper worden: producten waarvan de grondstofprijs een belangrijk deel van de kosten uitmaakt. „Alles wat met zuivel te maken heeft. Je zag de melkprijs voor de boeren vorig jaar flink omlaaggaan en uiteindelijk vertaalt zich dat met wat vertraging ook in lagere zuivelprijzen op het schap”, legt voedseleconoom Thijs Geijer van ING uit in De Telegraaf. „Niet alleen melk, maar ook de yoghurt en de room bijvoorbeeld.” Ook de prijs van koffie daalt. Er is meer: producten die volgens hem goedkoper worden: „Bepaalde kruidenierswaren, ontbijtgranen, havermout, toast, filterkoffie en zonnebloemolie.” Ook brood begint weer goedkoper te worden

Supermarktketen Jumbo, waarvan een gemiddelde winkel ruim 16.000 artikelen in het assortiment heeft, verlaagde in het najaar de prijs van ruim 1500 producten. „Vooral basisboodschappen die mensen vaak nodig hebben”, zegt een woordvoerder. Hij wijst onder meer op brood, het eigen Dors-bier en de Tessa-appel die alleen bij Jumbo wordt verkocht.

Ikea Nederland maakte zaterdag bekend dat het de prijzen van 2700 producten verlaagt, ruim een kwart van het assortiment. In september werden al 600 artikelen goedkoper. De prijzen dalen gemiddeld met 20 procent. Action maakte sinds de zomer zo’n 15 procent van zijn spulletjes goedkoper, waarvan sommige met meer dan 10 procent. „Inmiddels is zo’n 40 procent van onze producten in prijs verlaagd”, zegt een woordvoerster.