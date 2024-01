Inflatie in Duitsland naar laagste niveau sinds juni 2021

De inflatie in Duitsland is flink afgenomen in januari, meldt het nationale statistiekbureau van het land op basis van voorlopige cijfers. Zo stegen de prijzen voor consumenten de afgelopen maand met 2,9 procent in vergelijking met januari 2023. In december kwam de inflatie nog uit op 3,7 procent.

De inflatie in januari komt daarmee uit op het laagste niveau sinds juni 2021, toen de prijsstijgingen in doorsnee uitkwamen op 2,4 procent. De afname komt onder meer voor rekening van de energieprijzen die op jaarbasis met 2,8 procent daalden. Voeding werd wel duurder, namelijk 3,8 procent. Al was deze stijging minder sterk dan de 4,5 procent en 5,5 procent in respectievelijk december en november.

Economen verwachten dat de prijzen in doorsnee de komende tijd verder zullen dalen in Duitsland. Zij houden daarbij wel rekening met een vertraging. Zo zijn er diverse consumentgerichte bedrijven in Duitsland die overwegen de prijzen te verhogen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt donderdag met een voorlopige schatting over de inflatie in januari voor Nederland. In december kwam de inflatie in ons land uit op 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ook dat was een afname: zo stegen de prijzen in november nog met 1,6 procent op jaarbasis. Later op donderdag komt ook het Europese statistiekbureau Eurostat nog met voorlopige cijfers over de eurozone.