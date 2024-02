Economen schrikken niet van hogere inflatie, gaat niet naar piek

Economen van ABN AMRO en RaboResearch zijn niet geschrokken van de gestegen inflatie in januari en denken niet dat de prijzen weer net zo snel gaan stijgen als tijdens de piek zo'n anderhalf jaar geleden. Eerder donderdag meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een eerste schatting dat de Nederlandse inflatie is toegenomen tot 3,2 procent, van 1,2 procent in december. Economen Jan-Paul van de Kerke en Hugo Erken denken dat de prijsstijgingen komende tijd weer lager uitvallen.

Volgens de economen was het te verwachten dat de inflatie hoger zou zijn dan in december. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de energieprijzen op jaarbasis. In januari werd energie op jaarbasis namelijk veel minder goedkoop dan in december het geval was, omdat op 1 januari 2023 het prijsplafond inging.

Van de Kerke en Erken verwachten dat de inflatie dit jaar gemiddeld op 2,6 procent uitkomt. Dat is volgens Van de Kerke vooral te danken aan een daling van de goederenprijzen, maar ook van voedingsprijzen. "Vanuit de ketens zien we dat prijsstijgingen afnemen, omdat de grondstofprijzen wat zijn gedaald. Ook is de vraag in de economie wat weggevallen en bedrijven kunnen daardoor minder prijsstijgingen doorvoeren", verklaart de ABN AMRO-econoom. Consumenten merken volgens hem dat de prijzen voor boodschappen minder hard stijgen dan voorheen.

Erken van RaboResearch voorspelt dat de prijzen van voedsel deze maand minder hard stijgen dan in januari. Halverwege dit jaar nemen de prijsstijgingen volgens hem af richting de 0,4 procent. Hij wijst erop dat bijvoorbeeld melk al goedkoper is geworden, maar frisdranken juist duurder.