India komt dit jaar met beleid voor afvangen koolstof

India staat op het punt van het beleid te ondernemen voor het afvangen van koolstof, zodat het land zijn emissies kan aanpakken zonder minder steenkool te moeten verbruiken. In het beleid komen stimulerende maatregelen voor bedrijven om hun uitstoot op te vangen, te hergebruiken en waar mogelijk onder de grond op te slaan, zegt Rajnath Ram, energieadviseur van de Indiase regering.

De energiesector zorgt volgens Ram voor 42 procent van de totale uitstoot van India. "We schatten dat 70 procent daarvan kan worden opgevangen en hergebruikt door koolstofafvang", zegt hij in een interview. Het beleid wordt naar verwachting later dit jaar zichtbaar als de regering van premier Narendra Modi na de verkiezingen kan blijven.

India heeft naar eigen zeggen een enorme voorraad steenkool, een van de meest vuilende fossiele brandstoffen. Bij het verbranden van brandstoffen waarin koolstof zit, ontstaat CO2. Door koolstof af te vangen en op te slaan kan de uitstoot van CO2 worden verminderd. India lijkt echter nog niet klaar om minder steenkool te gaan verbruiken. Het land was vorig jaar een van de landen die juist meer steenkool gebruikte om aan energie te komen dan in 2022.