Waarom ambiteuze vrouwen moeten zorgen dat ze slank zijn

Slanke vrouwen verdienen meer dan vrouwen met overgewicht. Voor mannen geldt dat niet: je hoeft als man niet slank te zijn om het ver te schoppen, schrijft The Economist.

Het is dus economisch rationeel voor ambitieuze vrouwen om zo slank mogelijk te zijn, gezien de invloed van gewicht op hun salaris en carrièremogelijkheden. Onderzoek toont aan dat overgewicht of obesitas bij vrouwen geassocieerd wordt met lagere lonen in vergelijking met hun dunnere collega's, terwijl dit verschil in lonen tussen mannen met overgewicht en mannen met een "normaal" gewicht veel minder uitgesproken is. Dit verschil in inkomen kan aanzienlijk zijn, waarbij de financiële penalty voor een obese vrouw ongeveer 10% van haar inkomen kan bedragen[3].

Het komt door culturele beelden, je kunt het ook vooroordelen noemen. Slankheid wordt vaak geassocieerd met succes, discipline en aantrekkelijkheid, eigenschappen die in veel beroepen als voordelig kunnen worden beschouwd.

Invloed van Media en Cultuur

De media en populaire cultuur spelen een significante rol in het vormgeven van de percepties rondom slankheid en succes. Slanke vrouwen worden vaak positiever afgebeeld in de media, wat bijdraagt aan de culturele voorkeur voor slankheid. Dit kan leiden tot een zelfversterkend effect, waarbij slanke vrouwen meer kansen krijgen, wat vervolgens de perceptie versterkt dat slankheid gelijk staat aan succes.

Psychologische Factoren

De druk om slank te zijn en de angst voor gewichtstoename kunnen aanzienlijke psychologische stress veroorzaken bij vrouwen. Dit kan leiden tot een constante focus op gewichtsbeheersing en lichaamsbeeld, wat weer invloed heeft op hun professionele en persoonlijke leven. Vrouwen percipiëren terecht dat dik zijn letterlijk geld kan kosten.

De loonkloof op basis van gewicht is moeilijk te meten voor iemand die niet in dienst is genomen vanwege haar omvang. De bovengrens van de loonpremie voor een dunne vrouw kan zo significant zijn dat het bijna even waardevol kan zijn om gewicht te verliezen als om extra onderwijs te volgen