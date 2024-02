Krant: multinational voor miljoenen opgelicht met deepfakevideo

Een internationaal opererend bedrijf is voor omgerekend zo'n 23,6 miljoen euro opgelicht. Dat gebeurde nadat een medewerker van een vestiging in Hongkong voor de gek werd gehouden met een deepfakevideo, schrijft de krant South China Morning Post. Daarin gaf iemand die zich voordeed als de financieel topman de opdracht om geld over te maken. Volgens de Hongkongse krant heeft de politie niet bekendgemaakt om welk bedrijf het gaat.

Een medewerker van het bedrijf ontving medio januari een mailtje van de financieel directeur om in het geheim een transactie te doen. Volgens de politie had deze werknemer twijfels, maar die werden weggenomen nadat hij was uitgenodigd voor een videovergadering. Daar trof hij onder meer de financieel directeur en andere medewerkers, die er volgens de werknemer uit zagen en klonken als de mensen die hij kende.

Daarop heeft de medewerker vijftien keer geld overgeschreven naar vijf verschillende bankrekeningen voor een totaalbedrag van 200 miljoen Hongkong-dollar. Pas nadat de werknemer contact had opgenomen met het hoofdkantoor van het bedrijf, kwam hij erachter dat hij was opgelicht.

De South China Morning Post meldt verder dat de politie nog onderzoek doet en dat er nog geen verdachten zijn aangehouden.