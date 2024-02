Verkoop tweedehands smartphones in de lift

Refurbished iPhones gaan als warme broodjes over de toonbank bij Amac, de Nederlandse winkelketen die producten van Apple verkoopt. Het aanbod is in een jaar tijd verdubbeld, omdat tegenwoordig ongeveer een op de zeven klanten hun oude smartphone inruilt, om vervolgens korting te krijgen bij de aankoop van een nieuw exemplaar.

“De telefoon moet wel helemaal origineel zijn”, zegt Amac-topman Ed Bindels tegen De Telegraaf. Het bedrijf test de oude telefoon, waarna hij wordt gewist, schoongemaakt en in een doosje verpakt. “Gemiddeld zijn ze binnen drie dagen weer verkocht. Apple blijft iPhones nog zeker vijf jaar ondersteunen met updates voor het besturingssysteem. Dat maakt ze gewild”, aldus Bindels.

Volgens Bindels gaat het goed met de verkoop van de iPhone 15, die eind vorig jaar werd gepresenteerd. “Aanmerkelijk beter dan bij de vorige een jaar eerder”, legt hij uit. “De smartphones van Apple zijn over het algemeen een stuk duurder dan de concurrentie, maar ze behouden hun waarde ook beter. Daar heb je voordeel van bij het inruilen.”