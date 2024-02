Russische economie groeit keihard: “Ik ben niet verbaasd”

Waar Duitsland langzaam een recessie in sukkelt en ook onze eigen economie niet meer zo denderend draait, gaat het aan de andere kant van het continent een stuk beter: de Russische economie groeit en bloeit, dankzij de oorlog.

Het IMF stelde de groeiverwachting voor Rusland afgelopen week flink bij. Leek het in oktober nog bij een schamele 1,1 procent te blijven voor 2024, volgens de internationale economen mag de economie nu rekenen op een groei van 2,6 procent.

"Ik ben niet verrast door deze cijfers", zegt Ruslandkenner Hubert Smeets bij RTL Nieuws. Er is sprake van een oorlogseconomie, wat inhoudt dat alle sectoren in dienst staan van de oorlog in Oekraïne.

Er is daardoor bijvoorbeeld ook heel weinig werkloosheid. Door de krapte op de arbeidsmarkt stijgen de lonen. "De laaggeschoolde arbeider is gemobiliseerd aan het front of werkt in de oorlogsindustrie. Veel hoger opgeleiden zijn het land ontvlucht."

Ook verdient Rusland nog steeds veel aan de export van olie en gas. Europa is weliswaar weggevallen als koper, maar dat wordt grotendeels gecompenseerd door India. "Daarnaast wordt het verlies van olie-inkomsten omzeild door olietankers onder een andere vlag te laten varen."

Maar de vreugde is waarschijnlijk van korte duur, want de uitgaven zijn enorm. De auto-industrie hapert, net als de luchtvaart, doordat allerlei onderdelen door de sancties niet meer kunnen worden geïmporteerd. "Als Rusland de oorlog niet wint of de huidige patstelling blijft, dan komt een moment dat Rusland een hoge prijs moet betalen", aldus Smeets.