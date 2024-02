AEX-index bereikt hoogste stand ooit op 830 punten

Op de Amsterdamse beurs heeft de AEX-index dinsdag de hoogste stand ooit bereikt. De hoofdindex, die bestaat uit de 25 grootste bedrijven op de Nederlandse beurs, tikte kort na opening een niveau van 830,63 punten aan. Daarmee werd het vorige record uit 2021 overtroffen. In dat jaar bereikte de AEX op 18 november op 829,66 punten de hoogste tussentijdse stand ooit. Afgelopen vrijdag wist de AEX al kortstondig het slotrecord van 827,57 punten te evenaren. Ook dat record stamt uit 2021.

De belangrijkste beursindex van Nederland begon 2024 op 786,82 punten en is daarmee dit jaar al zo'n 5,5 procent gestegen. Op 24 januari wist de index al voor het eerst sinds begin 2022 terug te keren tot boven de 800 punten en boven dat niveau te sluiten. Bij de oprichting in 1983 bedroeg de stand van de AEX 100 punten. De waarde van de index is sindsdien meer dan verachtvoudigd.

De positieve stemming op de aandelenmarkt wordt onder meer veroorzaakt door de verwachting dat de centrale banken in 2024 zullen beginnen met het verlagen van de rentetarieven. Vorig jaar boekte de AEX al een jaarwinst van 14 procent.