Europese Commissie trekt plan tegen bestrijdingsmiddelen in

Een EU-plan om bestrijdingsmiddelen in de landbouw terug te dringen gaat definitief van tafel. De Europese Commissie gaat het intrekken omdat het te veel verzet oproept, zegt voorzitter Ursula von der Leyen. De nieuwe EU-regels leken al ten dode opgeschreven toen het Europees Parlement ze afgelopen najaar wegstemde. Von der Leyens eigen christendemocraten zwakten het wetsvoorstel zo af dat het onverteerbaar werd voor groene en linkse Europarlementariërs. Ook veel EU-lidstaten hadden bedenkingen, maar zij bleven toch zoeken naar een aanvaardbaar vergelijk. Hun huidige voorzitter, België, wilde nog voor de verkiezingen in juni een compromisvoorstel voorleggen. Maar de commissie wil niet verder doorzetten, zegt Von der Leyen dinsdag in het Europees Parlement. "Het voorstel is een symbool van polarisatie geworden." Bij het maken van een nieuw voorstel moet de commissie voor "meer dialoog en een andere benadering" met belanghebbenden kiezen, vindt ze. Von der Leyen gebruikte de kwestie als voorbeeld dat "we meer vertrouwen moeten hebben in onze boeren". Ze maakt zich op voor een gooi naar een tweede termijn als commissievoorzitter en heeft de laatste maanden meer oor voor de klachten van boeren over Europese klimaatregels.