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Aandeelhouders Air France-KLM akkoord met beloning topman Smith

Economie
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 17:46
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PARIJS (ANP) - Topman Benjamin Smith van Air France-KLM krijgt zijn miljoenenbeloning. Een meerderheid van de aandeelhouders is akkoord met het salaris en de bonussen van de Canadese topman. De Nederlandse overheid had eerder laten weten bezwaar aan te tekenen tegen de financiële beloning.
Smith heeft vorig jaar 5,1 miljoen euro verdiend. Bijna 82 procent van de aandeelhouders stemde in met zijn beloningen tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering woensdag. Veel andere resoluties konden op vrijwel unanieme steun rekenen. Onder leiding van Smith boekte Air France-KLM vorig jaar een recordwinst.
Volgens het ministerie van Financiën zijn de beloningen niet in lijn met het beloningsbeleid dat de Nederlandse overheid als aandeelhouder van Air France-KLM voorstaat. De Nederlandse overheid heeft een belang van ruim 9 procent in de luchtvaartmaatschappij. Het ministerie heeft ook bezwaar aangetekend tegen de beloning van topvrouw Marjan Rintel van KLM, maar daarover werd niet gestemd.
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