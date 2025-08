AEX-index zakt voor het eerst sinds mei onder 900 punten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag onder de 900 punten gezakt. De laatste keer dat de Amsterdamse hoofdindex onder dat niveau stond was op 8 mei. Op 7 mei sloot de AEX voor het laatst onder die psychologische puntengrens. Beleggers bleven voorzichtig aan het begin van augustus door de nieuwe importheffingen van president Donald Trump die deze maand ingaan.

Trump legde donderdag nieuwe tarieven op voor tientallen landen. Het gaat om stijgingen van 10 tot 41 procent. Bijna alle handelspartners van de Verenigde Staten krijgen daardoor te maken met hogere Amerikaanse importheffingen op hun goederen. De meeste tarieven gaan in op 7 augustus om de Amerikaanse douane tijd te geven zich voor te bereiden op het innen van de heffingen, meldt persbureau Bloomberg.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent lager op 896,89 punten. In juli verloor de AEX ruim 1 procent. Frankfurt en Parijs verloren tot 1,3 procent. In Zwitserland, dat een nieuw Amerikaans invoertarief kreeg van 39 procent, was de beurs gesloten.