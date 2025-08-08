FT: Amerikaanse importheffingen op goudstaven van een kilo

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben importheffingen ingesteld op goudstaven van een kilo. Dat schrijft de Financial Times. De maatregel dreigt de wereldwijde goudmarkt te ontwrichten en kan een nieuwe klap betekenen voor Zwitserland, een belangrijk land voor de raffinage van het edelmetaal, aldus FT.

In een recent document waarin de VS hun handelsbeleid doorgaans verduidelijken, ingezien door FT, staat dat heffingen worden toegepast op de import van goudstaven van een kilo of 100 ounce, ongeveer 2,8 kilo. Goudhandelaren hadden erop gerekend dat goudstaven van dat gewicht zouden worden uitgezonderd van de andere tarieven van president Donald Trump, zoals de heffing van 39 procent op Zwitserse goederen.

Staven van een kilo zijn de meest verhandelde vorm op de belangrijkste metalenbeurs en vormen het grootste deel van de Zwitserse goudexport naar de VS.