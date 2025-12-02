Inflatie neemt af tot 2,9 procent in november

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in november gemiddeld 2,9 procent duurder geworden vergeleken met dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie was daarmee lager dan in oktober. In die maand nam de inflatie af tot 3,1 procent, van 3,3 procent in september.

Vergeleken met de voorgaande maand daalden de prijzen voor consumenten in november met 0,8 procent. Het CBS maakt de snelle raming op basis van nog onvolledige gegevens. De definitieve inflatiecijfers van november worden op 9 december gepubliceerd.