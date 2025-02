Krapte op arbeidsmarkt weer toegenomen na periode van afname

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse arbeidsmarkt is in het laatste kwartaal van vorig jaar weer iets krapper geworden. Dat is voor het eerst sinds eind 2023, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aanleiding is een toename van het aantal vacatures, terwijl het aantal werklozen in de laatste maanden van vorig jaar gelijk bleef.

Het CBS meet de krapte op de arbeidsmarkt door het aantal openstaande vacatures af te zetten tegen het aantal werklozen. Het aantal vacatures steeg in oktober tot en met december met 7000 tot 404.000. In diezelfde periode waren 374.000 mensen werkloos, evenveel als een kwartaal eerder. Dat betekent dat er voor elke honderd werklozen 108 vacatures openstaan, aldus het statistiekbureau. In het derde kwartaal was die verhouding nog honderd werklozen op 106 openstaande vacatures.

De stijging van het aantal vacatures is opvallend, na twee jaar waarin dit aantal vrijwel onafgebroken afnam. Alleen begin vorig jaar was er sprake van een lichte stijging, aldus het CBS. De handel, de zorg en de zakelijke dienstverlening zijn samen goed voor ongeveer de helft van alle openstaande vacatures in Nederland. De sterkste toename was te zien in de bouw- en horecasector, de sterkste afname in het aantal vacatures zag het statistiekbureau terug in het openbaar bestuur, de financiële dienstverlening en het onderwijs.

Banengroei

Het CBS meldt verder dat het aantal banen eind vorig jaar is gegroeid met 33.000 tot bijna 11,7 miljoen. Die stijging was te zien bij zowel mensen in loondienst als zelfstandigen. Vooral in het openbaar bestuur en de zakelijke dienstverlening kwamen er meer banen bij, gevolgd door de informatie- en communicatiesector en de bouw.

Van alle mensen met een betaalde baan in Nederland, hadden eind vorig jaar 2,7 miljoen een flexibel contract. Dat zijn 53.000 minder dan in het laatste kwartaal van 2023. Volgens het CBS daalde vooral het aantal werknemers met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast contract. Tegelijkertijd neemt het aantal werknemers met een vast contract juist toe, al sinds eind 2015.