Lege flessen en blikjes voortaan inleveren bij de buurman

Economie
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 11:46
anp250226084 1
DEN HAAG (ANP) - Bewoners kunnen hun lege statiegeldflessen en -blikjes voortaan mogelijk gewoon inleveren bij iemand in de straat. Statiegeld Nederland, onderdeel van inzamelingsstichting Verpact, breidt het aantal uitbetalende innamepunten uit via een nieuwe samenwerking met ViaTim. Dat is de organisatie achter een landelijk netwerk van pakketpunten aan huis.
Na een proef kunnen bewoners inmiddels al op meer dan 250 locaties in hun eigen buurt terecht om statiegeldverpakkingen in te leveren, zonder wachtrij of statiegeldautomaat in de supermarkt. Het statiegeldbedrag wordt vervolgens direct uitbetaald op de bankrekening via een Tikkie.
De ingeleverde flesjes en blikjes worden verzameld in lekdichte, herbruikbare zakken. Volle zakken worden meegegeven aan pakketvervoerders. De inzamelaar ontvangt een vergoeding voor de dienstverlening.
