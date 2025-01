Nederlanders sparen recordbedrag door hogere lonen, meldt DNB

AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders hebben nog nooit zoveel geld gespaard als afgelopen jaar. Eind december hadden huishoudens samen 600,5 miljard euro op betaal- en spaarrekeningen staan, een recordbedrag volgens De Nederlandsche Bank (DNB). Mogelijk kunnen sommige Nederlanders zoveel sparen omdat de lonen zijn gestegen, vermoedt DNB.

Mensen kunnen daarnaast terughoudender zijn geworden met geld uitgeven door de inflatie. Prijsstijgingen maken huishoudens volgens DNB pessimistischer over hun koopkracht, waardoor zij uit voorzorg meer geld achter de hand houden.

Huishoudens hadden vorig jaar 24,2 miljard euro meer bij Nederlandse banken staan dan een jaar eerder, becijfert DNB. In 2023 hadden mensen ook meer gespaard, maar toen groeiden de banktegoeden een stuk minder hard. Alleen in de coronajaren 2020 tot en met 2022 gingen mensen meer sparen, gemiddeld 38,7 miljard euro per jaar meer.

De toename is alleen te zien op spaarrekeningen. Het bedrag op deze rekeningen steeg flink, van 458,9 miljard euro naar 487,1 miljard euro. Het bedrag op betaalrekeningen is volgens DNB eind 2024 juist gedaald naar 113,4 miljard euro. Dat is 4 miljard euro minder. Ook hadden Nederlanders ongeveer 16 miljard euro op een buitenlandse bankrekening staan. Verder meldt DNB dat huishoudens vorig jaar meer hebben afgelost, waardoor de schulden van huishoudens zijn gedaald.