Opnieuw recordaantal Tikkies betaald, ook totaalbedrag gestegen

AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders hebben het afgelopen jaar opnieuw meer Tikkies betaald, waarmee het record van vorig jaar is verbroken. Dat meldt ABN AMRO, de bank achter de bekende betaalapp. Ook het totaalbedrag dat via de app werd betaald lag niet eerder zo hoog. De meeste betaalverzoekjes werden net als vorig jaar verstuurd voor het verrekenen van eten, lunches en boodschappen.

Gebruikers van Tikkie hoeven niet per se klant te zijn bij ABN AMRO: iedereen met een Nederlandse bankrekening kan de app gebruiken. Andere banken zoals ING en Rabobank bieden daarnaast ook hun eigen dienst voor betaalverzoeken aan.

ABN AMRO constateert dat dit jaar 157 miljoen betaalverzoeken via Tikkie zijn verrekend voor een bedrag van 7,4 miljard euro. Daarmee komt de gemiddelde waarde van een betaalverzoek uit op 47,28 euro, ruim 3 euro meer dan vorig jaar. Bijna negen op de tien Tikkies werden dit jaar binnen een dag betaald, 64 procent al binnen een uur, heeft de bank berekend.

De drukste dag was vrijdag 24 mei met 648.000 verzoeken die werden betaald via de app. Daarvoor ziet ABN AMRO geen directe aanleiding, al hadden ook op deze dag veel Tikkies termen als 'eten' en 'boodschappen'. De bank wijst er wel op dat relatief veel betalingen via Tikkie worden gedaan tegen het einde van de maand, als het salaris weer is gestort. Daar komt in mei voor veel mensen ook nog vakantiegeld bij.

Ook werden ruim een miljoen Tikkies gestuurd van minder dan een euro, onder meer voor eten en drinken. Het grootste deel van deze kleine betaalverzoeken werd echter verstuurd voor wc-bezoekjes op Koningsdag, stelt ABN AMRO.

Tikkies voor kleine bedragen worden vooral verstuurd tijdens evenementen, legt hoofd marketing Moreno Kensmil van Tikkie uit. "Bijvoorbeeld dus op Koningsdag, als mensen hun wc beschikbaar stellen voor anderen tegen betaling." Maar ook op vrijmarkten, waar bezoekers kunnen afrekenen via de betaalapp.