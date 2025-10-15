Pararius: huurmarkt zit op slot, huren stijgen verder

ROTTERDAM (ANP) - De vrije sector huurmarkt zit nog altijd "compleet op slot", meldt woningplatform Pararius op basis van cijfers over het derde kwartaal. Door de hoge huurprijzen blijft een woning in de vrije sector voor veel woningzoekenden nagenoeg onbereikbaar. De organisatie ziet ook dat er nog steeds op grote schaal huurwoningen worden verkocht in plaats van opnieuw verhuurd.

Nieuwe huurders moesten in het derde kwartaal gemiddeld 20,34 euro per vierkante meter per maand betalen, een stijging van bijna 7 procent. Dat komt neer op 1856 euro per maand voor een gemiddelde huurwoning. Om zo'n woning te kunnen huren is een bruto-inkomen van 5569 euro nodig. "In het vorige kwartaal kwam de gemiddelde huurprijs voor het eerst boven de 20 euro per vierkante meter uit, en deze grens lijkt nu voorgoed doorbroken te zijn", concludeert Pararius.

Afgelopen kwartaal kwamen 13.985 vrijesectorhuurwoningen vrij, becijferde de organisatie op basis van het aanbod op het eigen platform en andere bronnen. Tegelijkertijd verdwenen 14.715 huurwoningen van de markt, waardoor het aanbod dus verder is gekrompen. Een huis ontving gemiddeld 42 reacties, iets meer dan een jaar geleden. "Het aantal reacties per woning blijft historisch hoog, wat er wederom op wijst dat de concurrentie op de huurmarkt onverminderd groot is."

Pararius constateert verder dat particuliere beleggers versneld afscheid nemen van hun huurportefeuilles, mede door hogere belastingen en strengere regelgeving.

Vastgoeddeskundigen pleiten al geruime tijd voor het terugdraaien van de huurwet van voormalig woonminister Hugo de Jonge. Hoewel de wet bedoeld was om huurders te beschermen, waarschuwen experts al geruime tijd dat deze juist averechts werkt en het woningtekort in de vrije sector verder vergroot. Door strengere regulering en lagere rendementen trekken steeds meer investeerders zich terug uit de huurmarkt. Het gevolg is dat het aanbod aan middenhuurwoningen juist daalt, terwijl de vraag groeit.