Rabobank voorziet verdere prijsstijgingen en meer woningverkopen

UTRECHT (ANP) - De huizenprijzen in Nederland gaan ook dit jaar en volgend jaar verder omhoog, verwacht het economische bureau van Rabobank. Het aantal woningverkopen neemt eveneens toe, doordat steeds meer woningbeleggers voormalige huurwoningen te koop zetten.

Naar verwachting worden huizen dit jaar gemiddeld 8,6 procent duurder en in 2026 nog eens 5,7 procent. "Stijgende lonen, groei van het aantal huishoudens, een lage werkloosheid en achterblijvende woningbouw zorgen ervoor dat de vraag het aanbod nog steeds ruimschoots overtreft", staat in een kwartaalbericht over de woningmarkt. Vorig jaar stegen de huizenprijzen met gemiddeld 8,7 procent.

Door ongunstige belastingregels en strengere huurprijsregulering van voormalig woonminister Hugo de Jonge zetten veel woningbeleggers hun huurwoningen te koop. Hierdoor is verhuren vaak niet meer rendabel. Het aanbod huurwoningen wordt hierdoor kleiner.

Rabo verwacht dat de huizenprijzen in Flevoland, Noord- en Midden-Limburg en in delen van Groningen het sterkst stijgen, met een gemiddelde plus van 11 procent. "De laagste prijsstijging verwachten we in de Kop van Noord-Holland, regio Alkmaar en Groot-Rijnmond. In deze regio's gaan we uit van een prijsstijging van 7 procent", aldus de bank.