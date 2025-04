Rekenkamer: EU moet meer doen om elektriciteitsnet te vernieuwen

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie moet meer doen om het elektriciteitsnet te moderniseren. Volgens een analyse van de Europese Rekenkamer investeren netbeheerders minder dan wat volgens Brussel naar schatting nodig is. Maar een verbeterd stroomnet is wel nodig om het landenblok minder afhankelijk te maken, klimaatverandering tegen te gaan en aan de groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen, aldus de organisatie.

De plannen voor de modernisering van het elektriciteitsnet tussen 2024 en 2050 hebben op dit moment een waarde van 1871 miljard euro, constateert de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie schat dat over die periode 1994 miljard tot 2294 miljard euro nodig is. "De vraag naar elektriciteit in de EU zal naar verwachting meer dan verdubbelen tegen 2050. Er moet dus veel geld in het net worden geïnvesteerd", zegt Keit Pentus-Rosimannus, die namens de Europese Rekenkamer achter de analyse zit.

De behoefte aan investeringen kan nog wel omlaag, volgens Pentus-Rosimannus bijvoorbeeld door flexibel gebruik van het stroomnet en de toepassing van nieuwe technologieën. Hiermee wordt het huidige net optimaler benut, waardoor grootschalige uitbreiding niet langer noodzakelijk is. De Europese Rekenkamer noemt slimme meters als een effectief middel om de "pieken in de vraag" naar elektriciteit af te vlakken.

Invoering

De invoering van deze meters verloopt in sommige lidstaten echter traag, aldus de instantie. De Europese Rekenkamer signaleert meer belemmeringen bij het vernieuwen van het elektriciteitsnet, zoals personeelstekorten, slechte netplanning en lange procedures voor het verkrijgen van een vergunning. Ook daar moet binnen de EU actie op worden ondernomen, stelt de organisatie, zoals het stroomlijnen van vergunningstrajecten.

Volgens de Europese Rekenkamer blijft het "een uitdaging om een balans te vinden tussen investeringsbehoeften en het betaalbaar houden van de elektriciteitsrekeningen". Dat komt onder meer doordat de langetermijneffecten van de investeringen nog onduidelijk zijn.