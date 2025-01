Ryanair klaagt passagier aan om veroorzaken vertraging

DUBLIN (ANP) - Ryanair heeft een passagier aangeklaagd die in april een vlucht van het Ierse Dublin naar Lanzarote zou hebben verstoord. De luchtvaartmaatschappij eist zo'n 15.000 euro aan schadevergoeding van de passagier. Door het "onacceptabele" gedrag van deze persoon liep het toestel met 160 passagiers aan boord vertraging op en moest het uitwijken naar een andere luchthaven, meldt Ryanair.

De vlucht van 9 april vorig jaar moest volgens Ryanair uitwijken naar de Portugese stad Porto, waardoor de vlucht een nacht vertraging opliep. De luchtvaartmaatschappij wil dat de passagier de kosten vergoedt omdat alle reizigers daardoor in Portugal moesten overnachten. "Dit veroorzaakte onnodige verstoring voor 160 passagiers en een volledige dag van hun vakantie. Het is volkomen onacceptabel dat passagiers die hard werken om van een reis met familie of vrienden te genieten, dit plezier wordt ontnomen door het wangedrag van één passagier", stelt Ryanair. De maatschappij meldt niet om wie het gaat of wat de passagier zou hebben gedaan.

De zaak die Ryanair in Ierland heeft ingediend laat volgens de luchtvaartmaatschappij "een van de vele gevolgen zien die passagiers die vluchten verstoren zullen ondervinden". Ryanair hoopt dat de aanklacht voorkomt dat dit vaker gebeurt.