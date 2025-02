Speculatieve zeepbel? De aandelen van de techreuzen kunnen diep vallen

Tijdens de tech-instorting van maandag verloor Nvidia, de reus op het gebied van kunstmatige intelligentie, bijna 600 miljard dollar aan waarde, het grootste verlies op één dag voor een beursgenoteerd bedrijf ooit. Hoe kon het fortuin van een van toonaangevende bedrijven zo plotseling zo ver dalen? Hoewel sommigen antwoorden zullen zoeken in de veelbelovende A.I. start-up uit China of de wisselvalligheden van het handelsbeleid, duiden deze bewegingen volgens Harvard-professor Mihir A. Desai op grote risico die verklaard kunnen worden door terug te grijpen op de oude mythologie.

Het beeld van de ouroboros, een slang die zijn eigen staart opeet, is een oude metafoor voor het leven dat zichzelf opeet, schrijft Desai in de New York Times.

Net als de ouroboros denkt hij dat Big Tech zichzelf levend aan het opeten is, omdat de techbedrijven steeds meer verdienen aan elkaar en daardoor gezamenlijk heel kwetsbaar zijn geworden. Nvidia verdient als chipmaker veel aan de andere 6. En ook de andere 6 kopen veel bij elkaar.

En de Magnificent 7 zijn extreem duur. Zelfs na de dip van maandag blijft de kloof in waarderingen tussen Big Tech - Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Tesla, Meta en Alphabet - en de rest van de aandelenmarkt verbijsterend. De Magnificent 7 vormen meer dan 30 procent van de marktkapitalisatie van de S&P 500. Als je hun aandelenkoersen vergelijkt met hun winst of omzet, de traditionele manier om de waardering van een aandeel te meten, dan worden de tech Goliaths verhandeld tegen ratio's die twee tot drie keer zo groot zijn als die van de rest van de topaandelen. In normale taal: ze zijn veel te duur.

Mensen en bedrijven steken niet alleen geld in bedrijven omdat die veel winst maken, maar ook omdat ze verwachten dat bedrijven ooit veel winst gaan maken.

Hoewel veel industriewatchers hebben beweerd dat kunstmatige intelligentie het fortuin van de Magnificent 7 zal doen stijgen, is er nog een andere dynamiek in het spel: Investeerders zien deze bedrijven als een veilige gok en eisen daarom geen onmiddellijke rendementen meer. Ze kunnen weinig winst maken en toch heel duur blijven. Het lijkt erop dat een nieuwe generatie beleggers deze bedrijven impliciet bijna als overheden ziet. Zoals blijkt uit de buitengewone waardering van Tesla, is het duidelijk dat oprichter Elon Musk een loyaliteit heeft geïnspireerd die verwant is aan die van een Keizer. Niet veel winst, wel torenhoge verwachtingen en dus extreem hoge koersen.

En ze houden elkaar duur. Nvidia, de maker van de volgende generatie A.I. chips wiens aandelen maandag werden verpletterd, krijgt bijna de helft van zijn inkomsten van zijn broers en zussen in de Magnificent 7. In 2022 betaalde Google Apple 20 miljard dollar voor het voorrecht om de standaard zoekmachine in Safari te zijn en daarom is Google zeer waarschijnlijk goed voor ongeveer 20 procent van Apples winst. Meta maakt gebruik van Amazon Web Services voor clouddiensten en in toenemende mate voor zijn A.I., en alle techgiganten hebben een buitensporige hoeveelheid geld uitgegeven aan infrastructuur.

En als de techgiganten elkaar geen geld toestoppen, doen ze vaak aan een andere vorm van zelfkannibalisme: het kopen van hun eigen aandelen. In de afgelopen drie boekjaren hebben Apple, Alphabet, Meta, Microsoft en Nvidia in totaal meer dan 600 miljard dollar van hun eigen aandelen teruggekocht - een activiteit met een notoir laag rendement.

Er is niets bijzonder verontrustend aan het feit dat de Magnificent 7 producten en diensten van elkaar kopen. Er is ook niet per se iets mis met het uitgeven van grote bedragen aan kapitaaluitgaven of het terugkopen van aandelen. Maar als ze wegkomen met bedrijfsbeleid op basis van extreem lage verwachtingen van beleggers, dan is het goed mogelijk dat ze uiteindelijk een navenant laag rendement opleveren. En dat geeft ons een mogelijke glimp van wat er in het verschiet ligt voor de Magnificent 7 en A.I. In plaats van een hausse die nog verder uitgroeit tot een speculatieve zeepbel.

Het zou niet voor het eerst zijn in de Amerikaanse geschiedenis. De expansie van de spoorwegen in de 19e eeuw gaf aanleiding tot vergelijkbaar magisch denken; aan het begin van 1900, na een paar decennia van uitzinnige investeringen, vormde de spoorwegindustrie meer dan 60 procent van de kapitalisatie van de aandelenmarkt. Ze verdienden niet veel, maar dat zou nog komen en dus deden hun aandelen het geweldig.

Wat volgde er in de eerste twee decennia van de 20e eeuw? Opmerkelijk lage winsten van deze bedrijven en matige rendementen van de aandelenmarkt in het algemeen. De natuurlijke grenzen aan spoorwegen werden al snel duidelijk. Dat heeft veel beleggers van toen veel geld gekost.

De informatietechnologie heeft de afgelopen twee decennia heel veel productiviteitsgroei beloofd zonder deze waar te maken. De econoom Joseph Schumpeter beschreef het kapitalisme ooit als een proces van bijna mystieke vernieuwing. Hij schreef vol bewondering over een cyclus van industriële mutatie “die onophoudelijk de economische structuur van binnenuit revolutioneert, onophoudelijk de oude vernietigt en onophoudelijk een nieuwe creëert.” Dat proces van creatieve vernietiging klinkt net als een ouroboros - maar dat beeld is gemakkelijker te bewonderen en te waarderen als het niet je eigen staart is die wordt opgegeten.