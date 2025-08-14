Steeds minder werknemers wisselen van baan, ziet ook CBS

DEN HAAG (ANP) - Steeds minder werknemers wisselen van baan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het tweede kwartaal van 2025 veranderde 3,8 procent van werkgever. In hetzelfde kwartaal in 2022 was dit nog 4,7 procent. De cijfers lijken een eerder geconstateerde trend te bevestigen. Werkgeversorganisatie AWVN merkte in juni ook al dat werknemers vaker bij dezelfde werkgever blijven.

Afgelopen kwartaal kregen 305.000 werknemers volgens het CBS een nieuwe baan, tegen 358.000 mensen drie jaar eerder. De krapte op de arbeidsmarkt was toen het grootst en sindsdien nam ook het aantal baanwisselaars af. Werknemers die nog maar kort in dienst waren en mensen met een commercieel, bedrijfseconomisch of logistiek beroep zijn minder vaak van baan gewisseld. Ondanks de afname behoorden commerciële beroepen als verkoopmedewerkers en banen in de transport en logistiek, bijvoorbeeld chauffeurs, tot de beroepsgroepen waarin het vaakst werd gewisseld.

Daarnaast kreeg 7,3 procent van de werknemers die korter dan een jaar bij een bepaalde werkgever werkten vorig kwartaal een nieuwe baan. Wel deden zij dit volgens het statistiekbureau nog altijd vaker dan mensen die langer bij een organisatie werkten.

Een woordvoerder van AWVN meldde eerder na een peiling onder ongeveer 150 grote bedrijven en organisaties dat werknemers in allerlei sectoren "honkvaster" zijn geworden door economische onzekerheid, zoals de handelsspanningen die zijn veroorzaakt door de Amerikaanse president Donald Trump. Ook hadden mensen die de afgelopen jaren een nieuwe baan zochten, dit volgens hem inmiddels gedaan.