Twijfel over voortbestaan Holland Casino door hogere gokbelasting

HOOFDDORP (ANP) - Holland Casino verwacht door de hogere kansspelbelasting zoveel extra kosten dat er twijfels zijn over het voortbestaan. In het jaarverslag schrijft het bedrijf er weliswaar vanuit te gaan zijn activiteiten voort te kunnen zetten, maar er bestaat "materiële onzekerheid" over.

Accountants hebben Holland Casino extra kritisch ondervraagd. Ze vinden de verwachting dat het bedrijf door kan aanvaardbaar, maar er zijn "verregaande maatregelen" nodig om begin 2027 de rekeningen te kunnen blijven betalen. Holland Casino leed vorig jaar een nettoverlies van 10,4 miljoen euro. De gokhuizen van de staatsdeelneming verwelkomden meer gasten, maar zij besteedden per bezoek minder. De kosten stegen juist.

Dit en volgend jaar stijgt de kansspelbelasting verder. Het bestuur reorganiseerde door die extra kostenpost op het hoofdkantoor en sloot een vestiging in Zandvoort. Een betaalpauze voor de coronaschuld bij de Belastingdienst gaf ook lucht.