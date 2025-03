Wall Street verder omlaag door handelsspanningen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag verder omlaag, na de zware koersverliezen een dag eerder. De Amerikaanse president Donald Trump joeg beleggers maandag al schrik aan met zijn opmerkingen over importheffingen op producten die de Verenigde Staten binnenkomen. Dinsdag gingen de tarieven van 25 procent op goederen uit Canada en Mexico daadwerkelijk in en werd het importtarief op producten uit China verhoogd van 10 naar 20 procent. Canada en China kondigden meteen tegenmaatregelen aan in de vorm van heffingen op Amerikaanse producten. Ook Mexico zal met tegenmaatregelen komen. De handelsoorlog tussen de VS en zijn belangrijke handelspartners lijkt daarmee een feit.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent lager op 42.869 punten. De S&P 500-index verloor 0,9 procent op 5797 punten en techbeurs Nasdaq zakte 1,2 procent tot 18.152 punten. Maandag leed de S&P 500 met een min van 1,8 procent het grootste dagverlies sinds december. De Nasdaq leverde maandag 2,6 procent in.

Nvidia (min 2 procent) ging verder omlaag. Het belangrijke AI-chipbedrijf zakte een dag eerder al 8,7 procent en zag daarmee 300 miljard dollar aan beurswaarde verdampen. Die koersdaling volgde op een bericht van zakenkrant The Wall Street Journal dat Chinese kopers de Amerikaanse exportbeperkingen omzeilen om de meest geavanceerde chips van Nvidia te bestellen. Beleggers vrezen daardoor een verdere aanscherping van de exportregels.

Omzetverwachtingen

Tesla zakte 3,6 procent. De elektrische autofabrikant zag de verkopen in China in februari met bijna de helft dalen ten opzichte van een jaar eerder. De Chinese concurrent BYD zag de verkopen daarentegen sterk stijgen.

Target ging 5 procent omlaag. De warenhuisketen presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De omzetverwachting voor dit jaar viel echter tegen. Ook waarschuwde het bedrijf voor de negatieve impact van de handelstarieven op de consumentenuitgaven. De importheffingen van Trump dreigen de hardnekkige inflatie in de VS verder aan te jagen waardoor consumenten voorzichtig worden met aankopen van niet-noodzakelijke producten zoals elektronica en interieurartikelen. Die producten zijn goed voor ruim twee derde van de verkopen van Target.

Best Buy ging bijna 14 procent onderuit, ondanks beter dan verwachte kwartaalresultaten van de elektronicaketen. Okta maakte juist een koerssprong van ruim 14 procent. Het cloudsoftwarebedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht.