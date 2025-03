Wall Street zakt door onzekerheid rond handelsbeleid Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen maandag verder omlaag, na de flinke koersverliezen van vorige week. De markten bleven in de greep van de aanhoudende onzekerheid rond de importheffingen van president Donald Trump. Beleggers vrezen dat de hogere Amerikaanse tarieven op veel buitenlandse goederen de economische groei zullen aantasten en de inflatie aanwakkeren. In een interview dat zondag werd uitgezonden wist Trump die zorgen niet weg te nemen. Zo reageerde de president op een vraag over de mogelijkheid van een recessie in de VS door te zeggen dat de economie een "periode van transitie" doormaakt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent lager op 42.434 punten. De S&P 500-index verloor 1,4 procent op 5687 punten en techbeurs Nasdaq ging 2,1 procent omlaag tot 17.815 punten. In de VS is afgelopen zondag de zomertijd ingegaan. Dat is drie weken eerder dan in Nederland. Wall Street opent en sluit daardoor in de komende weken een uur eerder dan normaal.

Vrijdag wisten de Amerikaanse beurzen nog wat op te veren, nadat voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei dat de Amerikaanse economie "er goed voor staat". Wel waarschuwde hij dat het beleid van Trump voor meer onzekerheid heeft gezorgd. Over de hele week lieten de graadmeters flinke verliezen zien. Zo kende de S&P 500-index met een min van ruim 3 procent de slechtste week sinds september. De Nasdaq en de Dow zakten vorige week respectievelijk 3,5 en 2,4 procent.